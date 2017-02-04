«Шальке-04» отстоял ничью в матче с «Баварией»

На данный момент команда из Мюнхена идет на 1-й строчке, набрав 26 очков. «Шальке-04» делит 11-ю позицию с «Майнцем-05» (по 22 очка)

Берлин, , 19:24 — REGNUM 4 февраля на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Бавария» и «Шальке-04». Матч завершился со счетом 1:1.

Сегодня правый защитник «Баварии» Филипп Лам играет 500-й матч за мюнхенский клуб.

На 9-й минуте матча форвард сборной Польши Роберт Левандовски открыл счет в матче мощным ударом в дальний угол после разрезающего паса Артуро Видаля — 1:0.

Через 4 минуты экс-защитник сборной Бразилии Налдо сравнял счет в матче пушечным низовым ударом после розыгрыша штрафного с итальянским полузащитником Даниэлем Калиджури в 25-ти метрах от ворот «Баварии» — 1:1.

На данный момент команда из Мюнхена идет на 1-й строчке, набрав 26 очков. «Шальке-04» делит 11-ю позицию с «Майнцем-05» (по 22 очка).

Составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Бернат, Роббен, Коста, Алонсо, Видаль, Мюллер, Левандовски.

«Шальке-04»: Фарманн, Хеведес, Колашинац, Калиджури, Бадштубер, Налдо, Горецка, Бенталеб, Стамбули, Бургшталлер, Шолф.

Главный арбитр матча: Марко Фриц.

Голы: Левандовски 9 — 1:0, Налдо 13 — 1:1.