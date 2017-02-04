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«Челси» отомстил «Арсеналу» за прошлое поражение

Спорт
На данный момент команда Антонио Конте одержала 19-ю победу в сезоне и оторвалась на 12 очков от второго места. «Канониры» делят вторую строчку с командой «Тоттехэм» (по 47 очков)

Лондон, 4 февраля 2017, 17:26 — REGNUM  4 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 24-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между командами «Челси» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «пенсионеров».

На 13-й минуте матча после удара форварда «синих» Диего Косты испанский латераль Маркос Алонсо добил мяч в пустые ворота ценой фола, но рефери засчитал гол — 1:0.

В начале второго тайма на 53-й минуте бельгийский вингер Эден Азар удвоил преимущество хозяев после отменного сольного прохода с центра поля — 2:0.

На 85-й минуте испанский хавбэк Сеск Фарбегас довел счет до разгромного ударом-парашютом после ошибки Петра Чеха — 3:0.

Через 6 минут французский форвард «Арсенала» Оливье Жиру отыграл 1 мяч гостей после ассиста Начо Монреаля — 3:1.

На данный момент команда Антонио Конте одержала 19-ю победу в сезоне и оторвалась на 12 очков от второго места. «Канониры» делят вторую строчку с командой «Тоттехэм» (по 47 очков).

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Матич, Педро, Азар, Коста.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Манреаль, Мустафи, Косьелни, Окслейд-Чемберлейн, Коклен, Озил, Ивоби, Уолкотт, Санчес.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Голы: Алонсо 13 — 1:0, Азар 56 — 2:0, Фабрегас 85 — 3:0, Жиру 90+1 — 3:1.

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