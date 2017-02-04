В США произошла утечка личных данных около 2 млн безработных
Причиной утечки стал сбой во внутренней системе службы занятости Мичигана
Лансинг, США, 4 февраля 2017, 04:45 — REGNUM Личные данные порядка 1,87 млн жителей американского штата Мичиган оказались в открытом доступе в результате сбоя во внутренней системе местной службы занятости, передаёт Associated Press.
Сообщается, что третьи лица могли получить доступ к именам вставших на учёт безработных, сведениям об их прежней заработной плате и номерам полисов социального страхования.
По заявлению местных властей, утечка произошла после обновления операционной системы на компьютерах и серверах службы занятости. Сведениями о том, смогли ли этими данными воспользоваться мошенники, власти пока не располагают.
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