В США произошла утечка личных данных около 2 млн безработных

Причиной утечки стал сбой во внутренней системе службы занятости Мичигана

Лансинг, США, , 04:45 — REGNUM Личные данные порядка 1,87 млн жителей американского штата Мичиган оказались в открытом доступе в результате сбоя во внутренней системе местной службы занятости, передаёт Associated Press.

Сообщается, что третьи лица могли получить доступ к именам вставших на учёт безработных, сведениям об их прежней заработной плате и номерам полисов социального страхования.

По заявлению местных властей, утечка произошла после обновления операционной системы на компьютерах и серверах службы занятости. Сведениями о том, смогли ли этими данными воспользоваться мошенники, власти пока не располагают.