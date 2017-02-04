РФС обсудит передачу футбольных школ в ведение Минобрнауки

Инициатива будет рассматриваться на заседании комитета массового футбола РФС 9 февраля

Москва, , 04:19 — REGNUM В Российском футбольном союзе (РФС) рассматривают возможность передачи групп начальной спортивной подготовки спортивных и футбольных школ в ведение Минобрнауки России, пишет газета «Известия».

Сообщается, что данный вопрос будет обсуждаться на первом заседании комитета массового футбола РФС в новом составе, которое состоится 9 февраля.

Таким образом, отмечает здание, в РФС допускают вариант перехода под юрисдикцию Минобрнауки широкого перечня школ, которые сейчас находятся на балансе Министерства спорта России.

Гендиректор Московской федерации футбола Сергей Анохин пояснил, что пока данный вопрос находится на ранней стадии обсуждения.

Глава департамента инновационных технологий, науки и образования РФС Андрей Власов также заявил, что «в ближайшее время дальше обсуждения дело пока не пойдёт», так как «вопрос крайне сложный — и с точки зрения целесообразности предлагаемого перехода, и с точки зрения необходимых процедур в случае одобрения этой инициативы».

В Министерстве образования и науки России комментариев не предоставили.