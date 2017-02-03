Начальник ЦСКА: Украинцев не будет на Всемирных военных играх в Сочи

Москва, , 14:33 — REGNUM Украинские военнослужащие не приедут в Сочи для участия во Всемирных военных играх. Об этом 3 февраля сообщил журналистам начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев.

«Военнослужащих с Украины на играх в России не будет, хотя они очень хотят к нам приехать и страдают из-за того, что не могут этого сделать», — заявил он.

По словам Барышева, российские военные регулярно встречаются с украинскими коллегами на соревнованиях, которые организует Международный совет военного спорта (CISM). Он напомнил, что и тренеры, и руководство ЦСКА Украины — выходцы из советской школы Вооруженных сил СССР.

Начальник ЦСКА выразил надежду, что власти Украины все же отпустят военных на игры в Сочи. По его мнению, они бы показали там неплохие результаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с 22 по 28 февраля в Сочи пройдут III зимние Всемирные военные игры. Их участниками станут около 1 тыс. военнослужащих из 20 стран, которым предстоит состязаться в семи видах спорта: биатлоне, гонках и спортивном ориентировании на лыжах, горнолыжном спорте, ски-альпинизме и, скалолазании в помещении.

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