Пятница, 03 Февраля 2017 года
14:46:48 МСК

Начальник ЦСКА: Украинцев не будет на Всемирных военных играх в Сочи

Спорт
Хотя участвовать они очень хотят

Москва, 3 февраля 2017, 14:33 — REGNUM  Украинские военнослужащие не приедут в Сочи для участия во Всемирных военных играх. Об этом 3 февраля сообщил журналистам начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев.

«Военнослужащих с Украины на играх в России не будет, хотя они очень хотят к нам приехать и страдают из-за того, что не могут этого сделать», — заявил он.

По словам Барышева, российские военные регулярно встречаются с украинскими коллегами на соревнованиях, которые организует Международный совет военного спорта (CISM). Он напомнил, что и тренеры, и руководство ЦСКА Украины — выходцы из советской школы Вооруженных сил СССР.

Начальник ЦСКА выразил надежду, что власти Украины все же отпустят военных на игры в Сочи. По его мнению, они бы показали там неплохие результаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с 22 по 28 февраля в Сочи пройдут III зимние Всемирные военные игры. Их участниками станут около 1 тыс. военнослужащих из 20 стран, которым предстоит состязаться в семи видах спорта: биатлоне, гонках и спортивном ориентировании на лыжах, горнолыжном спорте, ски-альпинизме и, скалолазании в помещении.

Читайте ранее в этом сюжете: На Всемирные военные игры-2017 приедут представители из 20 стран мира

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
Главное сегодня
NB!
03.02.17
В Совфеде призвали не накалять отношения между Россией и Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.02.17
Сергей БеловThe National Interest: Является ли Россия угрозой для США?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Трамп решил вооружить курдов на севере Сирии
ВашингтонСША Курдистан Политика
NB!
03.02.17
Сергей Гуркин«Блицкриг майдана»: золотые пули и завозной народ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора
МинскБелоруссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Политика
NB!
03.02.17
Сводка боев в Донбассе: После удара «Ураганом» в Донецке закрыли все школы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Яков РудьУкраина incognita: убийства
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Скоропалительное бегство миссии ОБСЕ из Донецка попало на видео
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
СКР возбудил уголовное дело по факту гибели населения Донецка
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко: «Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно»
МинскБелоруссия Экономический кризис в Белоруссии Экономика
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
«Рубль ещё верит в сказки»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Станислав ТарасовСША пытаются разорвать альянс России, Ирана и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
Граждане РФ категорически против наркотиков, но не прочь ругнуться матом
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Общество
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
NB!
03.02.17
Максим ИсаевСША навредят своей репутации, отменив санкции против РФ – FP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
«Вредная инициатива»: сибиряки о запрете «встреч с депутатами»
НовосибирскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
03.02.17
«Пополнение бюджета за счёт трудящихся»: На Колыме урезали соцподдержку
СусуманМагаданская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Экономика
NB!
03.02.17
Глава Узбекистана распорядился выплачивать зарплаты и пенсии наличными
ТашкентУзбекистан Экономика Узбекистана Экономика
NB!
03.02.17
Модест Колеров, Олег Айрапетов, Фёдор ГайдаИсторики в ИА REGNUM о Февральской революции 1917 года в России
МоскваРоссия Диалоги об истории Политика
ещё главное