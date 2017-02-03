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Fancy Bears вскрыли переписку Макларена с МОК о допинге в РФ

Спорт
Комитет выслал юристу таблицу с именами 16 российских чиновников

Москва, 3 февраля 2017, 13:21 — REGNUM  Хакеры из группы Fancy Bears получили доступ к переписке представителя Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена с членами Международного олимпийского комитета (МОК), речь в которой идет о российских официальных лицах, якобы участвовавших в допинговом заговоре. Об этом сообщает телеканал RT, в распоряжении которого есть текст письма.

МОК просит канадского юриста предоставить более развернутые доказательства причастности российских чиновников к созданию в России государственной системы допинга. Комитет отправил Макларену таблицу, в которой перечислены все официальные лица, упомянутые в его докладе, и содержатся вопросы, уточняющие степень их причастности к «заговору».

Таблица содержит 16 имен, среди которых вице-премьер Виталий Мутко, бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных и Григорий Родченков, ранее возглавлявший Московскую антидопинговую лабораторию. Письмо было отправлено Макларену 19 декабря прошлого года, в качестве срока ответа указано 9 января 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен в июле и декабре 2016 года опубликовал две части доклада о расследовании нарушений российской стороной антидопинговых правил. Речь шла периодах подготовки и проведения зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Так, во второй части доклада Макларен утверждает, что Московская антидопинговая лаборатория, Министерство спорта РФ, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Центр спортивной подготовки участвовали в системе сокрытия допинга в России. За обвинениями последовали санкции по отношению к российским спортсменам со стороны международных спортивных организаций.

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