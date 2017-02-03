МИД: Запрет IPC для паралимпийцев РФ создаёт барьер к участию в Играх-2018

Москва, , 12:29 — REGNUM Решение Международного паралимпийского комитета (IPC), запретившего российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к зимним Играм 2018 года, создаёт барьер для участия России в самой Олимпиаде. Москва разочарована этим решением, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сегодня, 3 февраля.

«Мы крайне разочарованы решением исполкома международного паралимпийского комитета, который отклонил просьбу паралимпийского комитета России заявлять спортсменов на квалификационные соревнования к Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане», — заявила Захарова.

Дипломат пояснила, что в результате решения самому участию российских паралимпийцев в зимних Играх-2018 (состоятся в южнокррейском городе Пхёнчхане с 9 по 18 марта 2018 года) поставлен серьёзный барьер.

Напомним, IPC отказал Паралимпийскому комитету России (ПКР) участие российских спортсменов в квалификации к Паралимпиаде-2018.