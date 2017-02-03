Украинский велогонщик разбил лицо лидеру соревнований «Тур Дубая»

Абу-Даби, , 09:42 — REGNUM Немецкий велогонщик Марсель Киттель, выступающий за команду Quick-Step Floors на многодневке «Тур Дубая», получил рассечение брови от соперника из «Астаны», украинца Андрея Гривко. Об этом сообщает портал cyclingnews.com.

Инцидент произошел во время третьего этапа гонки. По словам Киттеля, спортсмены боролись за позицию в сложных условиях — они ехали мимо стройплощадки, с которой ветер поднял песок. В этот момент Гривко ударил немца.

«Я не понимаю его. Да, ехать против ветра всегда тяжело, но это не дает ему право так поступать», — отметил Киттель.

По словам украинца, виноват в происшествии был его соперник, который толкался и хотел занять его место. Казахстанская команда «Астана» принесла немецкой команде и Киттелю официальные извинения. Несмотря на это, немецкий гонщик назвал поступок Гривко позором для «прекрасного спорта».

В итоге Андрей Гривко был отстранен от участия в гонке, его команда согласилась с таким решением. Марсель Киттель, выигравший два этапа «Тура Дубая», остается лидером после третьего этапа гонки.