ЦСКА уступил «Фенербахче» в матче Евролиги

Стамбул, Турция, , 09:25 — REGNUM Турецкий «Фенербахче» на своем паркете переиграл московский ЦСКА в матче двадцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча, прошедшая 2 февраля в Стамбуле, завершилась со счетом 77:71.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Экпе Юдо (15 очков и 11 подборов), у гостей — защитник Нандо де Коло (23 очка и 3 подбора).

Отметим, что московский ЦСКА на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Евролиги. Стамбульский «Фенербахче» расположился на четвертой строчке.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур.

«Фенербахче» (Стамбул, Турция) — ЦСКА (Москва, Россия) — 77:71 (15:14, 21:26, 24:11, 17:20).

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