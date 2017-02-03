МОК просил Макларена дать доказательства о допинге в спорте РФ — хакеры

Письмо было направлено 19 декабря 2016 года, ответ должен был быть направлен 9 января 2017 года

Москва, , 09:18 — REGNUM Международный олимпийский комитет направил канадскому юристу Ричарду Макларену письмо с просьбой предоставить доказательства вины российских спортивных чиновников, в том числе министра спорта, в создании государственной системы допинга, сообщает RT со ссылкой на документы хакеров.

Письмо МОК Макларену предоставили изданию хакеры из группировки Fancy Bears. В нем содержится таблица с информацией обо всех гражданах РФ, упомянутых в докладе Макларена. В частности, указана просьба обосновать упоминание вице-премьера Виталия Мутко, который тогда был министром спорта РФ.

Упоминаются также экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных. Письмо было направлено 19 декабря 2016 года, ответ должен был быть направлен 9 января 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй части пресловутого доклада Макларен заявил, что Московская антидопинговая лаборатория, Министерство спорта РФ, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Центр спортивной подготовки участвовали в системе сокрытия допинга в России.

По его словам, система работала в России до ноября прошлого года, когда был выпущен второй доклад комиссии WADA. Первая часть доклада Макларена была опубликована 18 июля.

Комиссия Макларена организовала уже целую серию атак на российский спорт — она голословно обвиняет российский спорт в систематическом использовании допинга, не приводя при этом никаких доказательств. Международные спортивные структуры принимают выводы комиссии на веру и проводят репрессии против российских спортсменов.

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