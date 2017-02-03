Невероятный удар легендарного французского гандболиста — видео

На кадрах видно, что Анкетиль выполнил крученый удар, стоя спиной к воротам

Париж, , 09:01 — REGNUM 46-летний гандболист Грегори Анкетиль исполнил «невероятный пенальти» в рамках праздничного шоу Матча звезд французской гандбольной лиги (Hand Star Game). Голевой удар спортсмена, который порадовал многочисленных зрителей, обнародован на YouTube-канале Barti et Nono.

На кадрах видно, что Анкетиль выполнил крученый удар, стоя спиной к воротам. Всем сперва показалось, что мяч летит мимо рамки, но затем снаряд завернул точно в ворота.

Напомним, что Анкетиль является двукратным чемпионом мира и 9-кратным чемпионом Франции.