Пятница, 03 Февраля 2017 года
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«Филадельфия» переиграла «Монреаль» в матче НХЛ

Спорт
«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 3:1
«Филадельфия Флайерз»
Иллюстрация: Nhl.com
«Филадельфия Флайерз»

Филадельфия, США, 3 февраля 2017, 08:04 — REGNUM  В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Филадельфия Флайерз» на своей площадке переиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, прошедшая 2 февраля в Филадельфии, завершилась со счетом 3:1.

В составе «хозяев льда» голевыми действиями отметились Клод Жиру, Мэтт Рид и Шон Кутюрье. У гостей отличился российский защитник Никита Нестеров.

После пятидесяти двух игр в чемпионате НХЛ «Филадельфия Флайерз» пока занимает седьмое место на «Востоке», имея в активе 58 очков. Клуб «Монреаль Канадиенс», набравший 67 баллов, находится на 4-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

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