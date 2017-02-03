«Филадельфия» переиграла «Монреаль» в матче НХЛ

Филадельфия, США, , 08:04 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Филадельфия Флайерз» на своей площадке переиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, прошедшая 2 февраля в Филадельфии, завершилась со счетом 3:1.

В составе «хозяев льда» голевыми действиями отметились Клод Жиру, Мэтт Рид и Шон Кутюрье. У гостей отличился российский защитник Никита Нестеров.

После пятидесяти двух игр в чемпионате НХЛ «Филадельфия Флайерз» пока занимает седьмое место на «Востоке», имея в активе 58 очков. Клуб «Монреаль Канадиенс», набравший 67 баллов, находится на 4-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

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