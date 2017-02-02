В горах Ингушетии альпинисты сражаются за звание чемпиона России

Чемпионат России по альпинизму будет проходить до 19 февраля

Магас, , 10:49 — REGNUM Чемпионат России по альпинизму в техническом классе проходит в горах Ингушетии. С 1 по 19 февраля альпинисты страны будут бороться за звание сильнейшего. В Джейрахском районе разбит временный альпинистский лагерь, в котором проживают спортсмены — победители международных и всероссийских соревнований из 11 регионов России, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе главы региона.

Для участия в соревнованиях в Ингушетию прибыли 15 команд из Красноярского края, Санкт-Петербурга, Ростовской области, Владивостока, Ставропольского края, Бурятии, Татарстана, Челябинской области, Свердловской области, Северной Осетии.

Сами соревнования будут проходить на горе Гайкомд (высота 3000 м), которая входит в скалистый хребет Большого Кавказа и расположена между реками Терек и Асса. Участники состязаний должны будут выполнить восхождения по 16 предлагаемым маршрутам, в том числе 12 из которых — первопроходы, а остальные — категории сложности 6А и 5Б.

Властями республики решено построить на этом месте к августу 2016 года стационарный альпинистский лагерь. Капсулу в основание будущего учебно-тренировочного полигона заложил в ходе торжественной церемонии открытия чемпионата глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Организаторами чемпионата выступают республиканское правительство и Федерация альпинизма России. Соревнования по альпинизму такого ранга впервые проводятся в Ингушетии. Они приурочены к 25-летию основания республики. Общий призовой фонд соревнований составляет порядка 400 тыс. рублей. По замыслу организаторов, чемпионат должен стать ежегодным.