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«Ростов-Дон» победил клуб из Ставрополя: «Сыграли лучше, чем неделю назад»

Спорт
Итоговый счёт на табло – 42:21
Гандболистка
Иллюстрация:  vk.com/rostovhandball
Гандболистка

Ростов-на-Дону, 2 февраля 2017, 10:05 — REGNUM  

Гандболистки «Ростов-Дона» накануне не оставили ни единого шанса на победу «Ставрополье-СКФУ». Итоговый счёт на табло — 42:21, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе донской команды.

В этой встрече, как и в предыдущих, игровое время получили все заявленные на матч гандболистки. Но отличились голкипер ростовчанок Галина Мехдиева и лучший бомбардир матча Виктория Борщенко.

«Мы провели отличный матч. Сыграли лучше, чем с «АГУ-АДЫИФ» неделю назад. Практически все гандболистки получили игровое время. Это очень важно в преддверии встречи с «Эрдом». С самого начала моей работы в «Ростов-Доне» я говорил, что важно давать игровое время всем гандболисткам, ведь у нас очень плотный график. Впереди очень сложные матчи, и все игроки должны быть к ним готовы», — прокомментировал игру главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан.

Это 13-я победа ростовчанок подряд. Подопечные Фредерика Бужана продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице Суперлиги.

Отметим, 5 февраля ГК «Ростов-Дон» проведет выездной матч в рамках группового этапа Кубка ЕГФ с венгерским «Эрдом». 7 февраля дружине француза предстоит матч со столичным «Лучом» в рамках ¼ Кубка России.

Напомним, несколько дней назад гандболистки «Ростов-Дона» принимали «Битигхайм» из Германии. Встреча в рамках четвертого тура группового этапа Кубка ЕГФ завершилась со счетом 34:24 в пользу дружины Бужана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фредерик Бужан тщательно изучил «Ростов-Дон». Он считает, что команда начала новый сезон на фоне усталости, так как многие игроки были вызваны в национальные сборные для участия в Олимпиаде-2016, чемпионате Европы. Но к марту все травмированные игроки должны вернуться в строй.

Ранее по теме: Травма не помешает олимпийской чемпионке из «Ростов-Дона» продолжить сезон

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