В Ульяновске пройдёт выставка раритетных спортивных плакатов XX века

Ульяновск, , 09:39 — REGNUM



Ульяновская область стала первым регионом, где пройдёт выставка раритетных спортивных плакатов XX века. Совместный проект Государственного музея спорта и регионального Министерства физкультуры и спорта стартует 14 февраля в педуниверситете и продлится два месяца, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора

«На всеобщее обозрение будет выставлено 183 плаката. Все они подлинники! Некоторые из них выпущены почти сто лет назад. Ведь выставка «Больше жизни» охватывает практически весь период существования советского плаката: c 20-х по 80-е годы прошлого века. Графические работы позволяют составить представление о господстве в разные эпохи тех или иных художественных стилей. Эту экспозицию мы готовили в 2016 году. Параллельно пройдут несколько образовательных мероприятий, — отметила директор Государственного музея спорта России Елена Истягина-Елисеева.

Предстоящая выставка — очередной шаг на пути к созданию в Ульяновской области первого регионального филиала Государственного музея спорта, который планируется открыть уже в этом году.

Ранее в рамках сотрудничества Государственного музея спорта России и Министерства физической культуры и спорта в Ульяновской области работали выставки об истории русского хоккея и истории региональной лёгкой атлетики.