«Вашингтон» переиграл «Бостон» в матче НХЛ

Вашингтон, , 09:38 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке переиграл «Бостон Брюинз». Встреча, прошедшая 1 февраля в Бруклине, завершилась со счетом 5:3.

В составе «хозяев льда» голевыми действиями отметились Ти Джей Оши, Никлас Бекстрём, Александр Овечкин, Бретт Коннолли и Евгений Кузнецов. У гостей шайбы забросили Брэд Маршанд (дубль) и Давид Крейчи.

После пятидесяти одного матча в чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» пока занимает первое место на «Востоке», имея в активе 74 очка. Клуб «Бостон Брюинз», набравший 58 баллов после 54 игр, находится на 7-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

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