«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ

Лондон, , 08:44 — REGNUM Футбольный клуб «Вест Хэм» на своем полу уступил «Манчестер Сити» в матче двадцать третьего тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 1 февраля на Олимпийском стадионе в Лондоне, завершилась со счетом 0:4.

В составе гостей голевыми действиями отметились Кевин де Брейне, Давид Сильва, Габриэл Жезус и Яя Туре.

После двадцати трех матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. «Вест Хэм», набравший 28 баллов, находится на 11-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 23-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:4.

Читайте также: «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью