«Фиорентина» переиграла «Пескару» в матче чемпионата Италии Спорт «Пескара» – «Фиорентина» – 1:2

Рим, , 08:29 — REGNUM Футбольный клуб «Пескара» на своем поле уступил «Фиорентине» в перенесенном матче девятнадцатого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 1 февраля в Пескаре, завершилась со счетом 1:2. В составе победителей голевыми действиями отметился Кристиан Тельо (дубль), у хозяев поля мяч забил Джанлука Капрари. После двадцати двух матчей чемпионата Италии «Фиорентина» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. «Пескара», набравшая 9 баллов, находится на 20-й позиции. Чемпионат Италии. 19-й тур «Пескара» — «Фиорентина» — 1:2 (1:0). Читайте также: «Фиорентина» уступила «Дженоа» в матче чемпионата Италии

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