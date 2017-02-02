«Фиорентина» переиграла «Пескару» в матче чемпионата Италии
«Пескара» – «Фиорентина» – 1:2
Рим, 2 февраля 2017, 08:29 — REGNUM Футбольный клуб «Пескара» на своем поле уступил «Фиорентине» в перенесенном матче девятнадцатого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 1 февраля в Пескаре, завершилась со счетом 1:2.
В составе победителей голевыми действиями отметился Кристиан Тельо (дубль), у хозяев поля мяч забил Джанлука Капрари.
После двадцати двух матчей чемпионата Италии «Фиорентина» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. «Пескара», набравшая 9 баллов, находится на 20-й позиции.
Чемпионат Италии. 19-й тур
«Пескара» — «Фиорентина» — 1:2 (1:0).
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