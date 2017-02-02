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Китай форсирует создание футбольных школ – 20 тыс. к концу года

Спорт
В стране уже есть более 13 300 центров, но правительство решило удвоить усилия
Футбол
Футбол

Пекин, 2 февраля 2017, 07:21 — REGNUM  Китай планирует более чем в два раза увеличить число молодежных футбольных школ в этом году, нарастив их количество до 20 тыс., пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Как сообщает издание, ссылаясь на данные «Синьхуа», на текущий момент Китай уже располагает 13 381 «специализированной школой» при начальных и средних общеобразовательных учебных заведениях. Но это количество будет увеличено более чем вдвое.

Это означает, по мнению издания, что Китай планирует идти с опережением озвученных два года назад планов нарастить численность футбольных школ до 20 тыс. к 2020 году и до 50 тыс. тысяч к 2025 году.

Известно, что китайский лидер Си Цзиньпин, являющийся большим поклонником футбола, ранее настоял на своем желании однажды увидеть его страну принимающей Чемпионат мира футболу. Китайское правительство в связи с этим в прошлом году опубликовало план, призванный сделать Китай футбольной державой к 2050 году.

В целях осуществления этого плана, руководство страны осуществляет мощные финансовые вливания во внутренние футбольные лиги и продвижение спорта в массы, добиваясь при этом определенных успехов.

Так, китайская лига побила пять рекордов футбольных трансферов в прошлом году, покупая иностранных футбольных звезд: бразильцев Оскара Халка, Лекса Тейшейра и Рамиреса, аргентинца Карлоса Тевеса и колумбийца Джексона Мартинеса среди прочих.

Напомним, что Китайская Суперлига (CSL) была организована в 2004 году. Среди 16 команд, выступающих в соревнованиях за титул чемпиона Суперлиги, самой титулованной является «Гуанчжоу Эвергранд Таобао», которая в настоящий момент одержала победу уже пять раз и является действующим чемпионом. Также существуют квоты на иностранных игроков — не более пяти легионеров, среди которых как минимум один должен быть из Азии. В CSL представлены футболисты из 86 стран, среди которых более 160 игроков — бразильцы. Россиян в Суперлиге не представлено.

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