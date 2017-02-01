Среда, 01 Февраля 2017 года
23:05:10 МСК

Глава набсовета Федерации бокса РФ планирует развивать систему ДЮСШ

Спорт
Руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной, избранный в среду, 1 февраля, главой Высшего наблюдательного совета Федерации бокса России, намерен основное внимание уделить развитию детско-юношеских школ и отбору талантливых спортсменов
Ринг Ринг

Москва, 1 февраля 2017, 21:57 — REGNUM  Отчетно-выборная конференция Федерации бокса прошла в среду, 1 февраля, в Москве. Ее делегаты выбрали Алексея Рубежного председателем Высшего наблюдательного совета и утвердили изменения в Уставе, согласно которым была упразднена должность президента Федерации.

Участники конференции также поддержали предложенную Алексеем Рубежным новую структуру управления Федерацией, структуру и состав исполкома Федерации, в который вошли 15 человек.

Генеральным секретарем Федерации бокса РФ стал Умар Кремлев. «Схема управления федерацией оптимизирована и упрощена. Особое внимание мы уделим регионам, развитию детско-юношеских школ, важно настроить грамотную работу по подбору талантливых боксеров, на которых мы будем опираться в будущем на соревнованиях всех уровней», — сказал Алексей Рубежной журналистам после своего избрания. В свою очередь, делегаты съезда выразили надежду, что назначение Алексея Рубежного даст новый импульс развитию российского бокса, с одной стороны, сохранив его традиции, с другой стороны — применяя современные подходы к подготовке спортсменов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Брюссель поддержал «антикоррупционную революцию» в Румынии
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
01.02.17
Суд по «делу Кировлеса» запер Навального в кировском отеле «Хилтон»
КировРоссия Дела Алексея Навального Общество
NB!
01.02.17
Ярославское правительство «изобрело велосипед»
ЯрославльРоссия Реформа ЖКХ Экономика
NB!
01.02.17
Захарченко обещает возобновить подачу воды в Донецк и Макеевку
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
01.02.17
Савченко: Порошенко – враг украинского народа
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
01.02.17
Гавайский вулкан кипятит океанский прибой. Видео
ГавайиСША Извержения вулканов Наука
NB!
01.02.17
«Тимошенко повезла Трампу план урегулирования украинского конфликта»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Европа повысила голос на Трампа»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
01.02.17
Мадридские фанаты — украинскому футболисту: «Мерзавец, вон отсюда!»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Бывший мэр Мурманска считает, что снежного коллапса в городе не было
МурманскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 1 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Миронов: «Кто-то еще хочет «попилить» на «Зенит-Арене»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
АстанаКазахстан Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная
СимферопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
«Пусть Европа анализирует»: Россия сократит прокачку по Nord Stream и OPAL
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
ещё главное