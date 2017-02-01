Глава набсовета Федерации бокса РФ планирует развивать систему ДЮСШ

Москва, , 21:57 — REGNUM Отчетно-выборная конференция Федерации бокса прошла в среду, 1 февраля, в Москве. Ее делегаты выбрали Алексея Рубежного председателем Высшего наблюдательного совета и утвердили изменения в Уставе, согласно которым была упразднена должность президента Федерации.

Участники конференции также поддержали предложенную Алексеем Рубежным новую структуру управления Федерацией, структуру и состав исполкома Федерации, в который вошли 15 человек.

Генеральным секретарем Федерации бокса РФ стал Умар Кремлев. «Схема управления федерацией оптимизирована и упрощена. Особое внимание мы уделим регионам, развитию детско-юношеских школ, важно настроить грамотную работу по подбору талантливых боксеров, на которых мы будем опираться в будущем на соревнованиях всех уровней», — сказал Алексей Рубежной журналистам после своего избрания. В свою очередь, делегаты съезда выразили надежду, что назначение Алексея Рубежного даст новый импульс развитию российского бокса, с одной стороны, сохранив его традиции, с другой стороны — применяя современные подходы к подготовке спортсменов.