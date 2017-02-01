Минниханов: Казань легко сможет принять Олимпийские игры

С момента проведения Универсиады в 2013 году в спортивной сфере республики произошли значительные изменения

Казань, , 18:42 — REGNUM Казань в настоящее время имеет возможность провести любые спортивные соревнования международного уровня. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов в ходе расширенного заседания коллегии министерства по делам молодежи и спорту республики с участием главы Минспорта РФ Павла Колобкова, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По словам Минниханова, благодаря проведению Универсиады в 2013 году в спортивной сфере республики произошли значительные изменения. «Самое главное — мы получили серьезную поддержку со стороны федерального центра, руководства страны. В результате нам удалось создать в республике мощнейший спортивный центр с самой современной инфраструктурой», — отметил глава Татарии. «В целом, я могу сказать, что сегодня у нас в республике сложилась достойная команда, способная решать самые сложные задачи и провести любое мероприятие. Много говорят о том, сможет ли Казань принять Олимпийские игры. Легко! Главное — есть поддержка федерального руководства, с которым мы всегда находим взаимопонимание», — подчеркнул он.

В свою очередь министр спорта России сказал, что Татария является примером для многих регионов страны. «Здесь был реализован целый ряд крупных проектов. Особый интерес представляет система управления в области спорта, опыт взаимодействия с муниципальными образованиями, которые сегодня активно вовлекают людей к занятию физической культурой и обеспечивают подготовку спортивного резерва», — считает Колобков.

В 2017 году в целях развития спортивной инфраструктуры в республике появится 150 новых спортивных объектов. В частности, планируется построить 100 универсальных спортивных площадок, 29 хоккейных коробок с искусственными покрытиями с двумя раздевалками и трибунами на 100 мест, а также 21 блочно-модульную лыжную базу, сообщил министр по делам молодежи и спорту региона Владимир Леонов.

Кроме того, ключевым спортивным событием в 2017 году для Казани станет Кубок Конфедераций. В рамках мероприятия на территории стадиона «Казань Арена» состоятся 4 матча. «На сегодняшний день задействованы все службы, идет подготовка тренировочных полей и основной арены», — прокомментировал министр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, турнир за Кубок конфедераций начнется 17 июня в Санкт-Петербурге со встречи футбольных команд России и Новой Зеландии. Матчи Кубка конфедераций, помимо Санкт-Петербурга, пройдут на стадионах Москвы, Казани и Сочи с 17 июня до 2 июля.

На правах хозяйки турнира Российская Федерация автоматически определена в группу «А». В ходе жеребьевки, в группу «А» попали: сборные Португалии — действующий чемпион Европы, Мексики — обладатель кубка КОНКАКАФ, Новой Зеландии — которая завоевала Кубок наций Океании.