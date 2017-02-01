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Сержант казахстанской армии стала двукратной чемпионкой Универсиады

Спорт
Всего в копилке хозяев соревнований теперь 8 медалей

Астана, 1 февраля 2017, 16:14 — REGNUM  О победе армейской спортсменки в женской индивидуальной гонке на 15 километров по биатлону на Универсиаде-2017 в Алма-Ате сообщает сегодня, 1 февраля, министерство обороны республики.

«Военнослужащая Центрального спортивного клуба армии министерства обороны Казахстана младший сержант Алина Райкова принесла в копилку сборной страны первую золотую медаль. Спортсменка завоевала награду высшего достоинства, завершив гонку с лучшим результатом — 59 минут 48,7 секунд. На втором месте оказалась еще одна казахстанская спортсменка Галина Вишневская, замкнула тройку призеров биатлонистка из Украины Надежда Белкина», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что для Райковой это уже вторая золотая медаль в индивидуальной гонке — первая была завоевана на Универсиаде 2015 года.

Отметим, что сегодня в активе сборной Казахстана есть уже восемь медалей: две золотые, две серебряные и четыре бронзовые. Благодаря этому Казахстан обошел Китай в медальном зачете и поднялся на второе место, уступая теперь только России, отмечает министерство культуры и спорта.

Золото стране, кроме Райковой, принесли 31 января казахстанские фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек, которые в суперфинале обыграли две команды Китая.

Уступившая Райковой спортсменка Галина Вишневская стала серебряным призером. Второе «серебро» сборной добыла Жибек Арапбаева во фристайл-акробатике. В этой же дисциплине спортсменка Жанбота Алдабергенова завоевала бронзовую медаль. Также «бронза» у лыжницы Анны Шевченко и конькобежки Екатерины Айдовой. Еще одна бронза у Жанботы Алдабергеновой — ее спортсменка завоевала в индивидуальных соревнованиях, и эта медаль предварила «золото» в командных состязаниях.

В неофициальном командном зачете по промежуточным итогам лидирует сборная России, атлеты которой уже добыли 8 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые награды. В первую тройку входят также сборные Казахстана (2, 2, 4) и Китая (2, 1, 2).

Всего в соревнованиях участвуют более 3 500 спортсменов из 57 стран мира.

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Универсиада-2017 в Алма-Ате
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