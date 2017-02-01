Сборная РФ лишилась серебряной медали в эстафете на ОИ-2012

Результат российской команды теперь аннулирован, медали и дипломы необходимо будет вернуть

Москва, , 13:43 — REGNUM Сборная России лишена серебряной медали, завоеванной в женской эстафете 4×400 метров на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

По данным организации, допинг-проба одной из участниц эстафеты Антонины Кривошапки, оказалась положительной. В ней после перепроверки был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

Результат российской команды теперь аннулирован, медали и дипломы необходимо будет вернуть. В эстафете 4×400 метров Кривошапка бежала второй, она приняла палочку от Юлии Гущиной.

Теперь серебряную медаль получит сборная Ямайки, а сборной Украины перейдет «бронза». На первом месте останется сборная США.