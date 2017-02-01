Болельщики ФК «Райо Вальекано» обвинили Зозулю в поддержке нацизма

Трибуны «Райо Вальекано» против этого типа, где бы он ни находился — на поле ли, или на секторе

Киев, , 12:08 — REGNUM Болельщики испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» (Мадрид) обвинили украинского футболиста, игрока сборной Украины Романа Зозулю в поддержке нацизма и выступили против его перехода в мадридский клуб.

В заявлении фанатской группировки Platforma ADRV говорится о том, что дело не только в идеологии или во взглядах: Зозуля поддерживал деньгами фашистские батальоны, он брался за оружие и демонстрировал фашистские символы.

«Трибуны «Райо Вальекано» против этого типа, где бы он ни находился — на поле ли, или на секторе», — говорится в заявлении.

В своем Twitter украинский полузащитник заявил, что его неправильно поняли, а его действия были неправильно интерпретированы журналистами в ходе его визита в Испанию. «Я прибыл в аэропорт Севильи в футболке с гербом моей страны, Украины, и со стихами Тараса Шевченко, поэта, которого изучали во всех школах СССР», — написал футболист, напомнив, что о символике военизированной группировки на его футболке написал журналист.

Позже газета, разместившая эту заметку, по словам Зозули, удалила ее и принесла извинения. Также он опроверг связь с какой-либо военизированной или неонацистской организацией. При этом он ничего не сказал о фотографии, опубликованной фанатами ФК «Райо Вальекано»: на ней он запечатлен в шарфе с портретом Степана Бандеры.