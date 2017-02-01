В ЖХЛ назвали имя самой красивой российской хоккеистки

«У меня был шквал эмоций от победы!»

Москва, , 10:41 — REGNUM Нападающий ХК «Торнадо» (город Дмитров, Московская область) Анастасия Легкодух признана самой красивой российской хоккеисткой. Она выиграла конкурс «Самая красивая хоккеистка России», в котором участвовали подписчики группы «Ядерный хоккей», сообщили в пресс-службе Женской хоккейной лиги.

«В течение нескольких месяцев на страницах сообщества болельщики конкурса голосовали за самую красивую хоккеистку. В итоге, в финал голосования попали сразу две представительницы Лиги — вратарь ЖХК «Динамо Санкт-Петербург» Татьяна Щукина и нападающий дмитровского «Торнадо» Анастасия Легкодух», — сообщили в пресс-службе.

Победа досталась Легкодух. Комментируя результаты конкурса, девушка рассказала об эмоциях, которые её переполняют.

«Безусловно, после этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно! Сейчас я испытываю что-то вроде эйфории!» — сказала она.

Как считает хоккеистка, люди должны знать, что в хоккее много красивых женщин. Теперь, после этого конкурса, у женского хоккея будет больше поклонников.

«Такие победы хорошо влияют на спортивные результаты! Энергия и заряд оптимизма надолго добавляют тонуса!» — сказала она.

Девушка пояснила, что одним из призов конкурса станет фотосессия. У неё уже есть планы на этот счёт, которые она пока не торопится открывать.

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