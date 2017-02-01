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ФК «Ростов» на сборе в Турции «нокаутировал» словацкую «Жилину»

Спорт
Желто-синие выиграли со счетом 3:1
ФК «Ростов» на тренировке
Иллюстрация: Vk.com/fcrostov
ФК «Ростов» на тренировке

Анкара, 1 февраля 2017, 10:15 — REGNUM  

Беспроигрышную подготовку ко второй части сезона продолжаю футболисты «Ростова» в Турции. Так, накануне жёлто-синие провели второй контрольный матч, победив «Жилину» из Словакии. Итоговый счёт встречи — 3:1, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе донской команды.

Причём футболисты «Ростова» ушли на перерыв, уже имея преимущество. Все мячи в ворота соперника жёлто-синие отправили в первом тайме. Авторами голов стали форварды Дмитрий Полоз и Александр Бухаров, сделавший дубль.

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Теперь донской дружине предстоит сыграть контрольный матч 3 февраля. В этот день жёлто-синие встретятся с болгарским клубом «Локомотив» из города Пловдив, а в заключительный день сбора, 6 февраля, проведет матч с норвежской командой «Тромсё».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предыдущий матч «Ростов» провел с польской «Ягеллонией». Результат встречи ничейный — 2:2.

Напомним, футболисты «Ростова» набирают форму не только перед второй половиной сезона 2016/17. Сразу же по завершению зимнего сбора на поле ростовского стадиона «Олимп-2» жёлто-синие примут «Спарту» из Праги в рамках 1/16 Лиги Европы УЕФА. Матч состоится 16 февраля, ответный — 23 февраля на выезде.

Что касается матчей РФПЛ, то встречу в рамках 18-го тура российского чемпионата «Ростов» проведет дома. 3 марта жёлто-синие сыграют с «Томью».

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