Агент об «уходе» Ари из «Краснодара»: «Это слухи»

Краснодар, , 08:59 — REGNUM Информация СМИ о том, что руководство футбольного клуба «Краснодар» рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с бразильским форвардом Ари, не соответствует действительности. Об этом сообщил агент 31-летнего нападающего Оливер Кабрера в интервью ТАСС.

«Ничего не произошло, — сказал Кабрера. — Это слухи».

Ранее ряд СМИ сообщил, что ФК «Краснодар» готов расстаться с известным бразильским форвардом Ари. Причиной такого «решения» руководства команды называлось недовольство работой бразильца на сборах.