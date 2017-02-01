Агент об «уходе» Ари из «Краснодара»: «Это слухи»
«Ничего не произошло»
Краснодар, 1 февраля 2017, 08:59 — REGNUM Информация СМИ о том, что руководство футбольного клуба «Краснодар» рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с бразильским форвардом Ари, не соответствует действительности. Об этом сообщил агент 31-летнего нападающего Оливер Кабрера в интервью ТАСС.
«Ничего не произошло, — сказал Кабрера. — Это слухи».
Ранее ряд СМИ сообщил, что ФК «Краснодар» готов расстаться с известным бразильским форвардом Ари. Причиной такого «решения» руководства команды называлось недовольство работой бразильца на сборах.
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