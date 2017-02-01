Футболист Аршавин стал отцом в четвёртый раз

Москва, , 08:59 — REGNUM У российского футболиста, полузащитника ФК «Кайрат» (Казахстан) Андрея Аршавина родился четвёртый ребёнок. Сына футболисту родила супруга Алиса, сообщает Star Hit.

О том, что Алиса Аршавина родила сына 31 января, сообщил один из игроков казахстанского клуба. «У Андрея сегодня родился сын. Мы с командой уже поздравили его», — сказал он.

Уточняется, что футболист сейчас находится в Турции. Сборы продлятся до 9 февраля, но возможно, Аршавина отпустят раньше, чтобы он мог встретить жену и сына из роддома.

Напомним, новорожденный сын Аршавина — его четвёртый ребёнок: у него уже есть трое детей от первого брака. Свадьба с Алисой состоялась в сентябре 2016 года.

Ранее Аршавин девять лет состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. У гражданских супругов родилось трое детей.

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