Начать платить по долгам ВК «Динамо» Краснодар спонсор обещает уже скоро

Спонсоры команды заверили, что от своих обязательств не отказываются

Краснодар, , 08:47 — REGNUM Честно заработанные деньги игроки волейбольного клуба «Динамо» Краснодар, которые они ждут уже больше семи месяцев, спортсмены начнут получать уже в ближайшее время. Один из спонсоров команды — «Черномортранснефть» планирует перечислить 70 млн рублей ориентировочно до 10 февраля. Такая информация была озвучена накануне на встрече вице-губернатора, президента краевой федерации волейбола Андрея Алексеенко с волейболистами клуба «Динамо, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 1 февраля.

Главной темой обсуждения стали финансовые проблемы мужской и женской команд клуба. На мероприятии также присутствовали министр физической культуры и спорта региона Людмила Чернова, генеральный директор ВК «Динамо» Краснодар Борис Симоненко.

По словам Алексеенко, оба спонсора клуба — компании «Роснефть» и «Черномортранснефть» — от своих обязательств, которые прописаны в соответствующем прямом договоре с «Динамо», не отказываются. Все они будут выполнены в ближайшее время, акцентировал президент федерации волейбола.

Вице-губернатор также добавил, что у администрации Краснодарского края перед клубом нет никаких обязательств. Компания «Роснефть» напрямую перечисляет финансовые средства на расчетный счет клуба в рамках соглашения, действующего до конца 2017 года.

Напомним, на днях спортсмены «Динамо» Краснодар обозначили перед руководством края проблемы финансирования клуба, в частности, долги перед игроками и сотрудниками «Динамо» по заработной плате. На сегодня они составляют 275 млн рублей. Таким образом, обещанный «Черномортранснефть» транш сможет покрыть лишь четвертую часть долга. Никаких обязательств у администрации Краснодарского края перед клубом нет. Компания «Роснефть» напрямую перечисляет финансовые средства на расчетный счет клуба. Соглашение (с «Роснефтью») действует до конца 2017 года».

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам «Динамо» 28 января волейболисты краснодарского клуба бойкотировали матч чемпионата России с «Енисеем» из Красноярска. Мужчин поддержали и женская команда. На следующий день спортсменки не вышли на игру игру с казанским «Динамо».

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