Среда, 01 Февраля 2017 года
11:02:36 МСК

Начать платить по долгам ВК «Динамо» Краснодар спонсор обещает уже скоро

Спорт
Спонсоры команды заверили, что от своих обязательств не отказываются
Волейбол
Иллюстрация: Dinamokrasnodar.ru
Волейбол

Краснодар, 1 февраля 2017, 08:47 — REGNUM  Честно заработанные деньги игроки волейбольного клуба «Динамо» Краснодар, которые они ждут уже больше семи месяцев, спортсмены начнут получать уже в ближайшее время. Один из спонсоров команды — «Черномортранснефть» планирует перечислить 70 млн рублей ориентировочно до 10 февраля. Такая информация была озвучена накануне на встрече вице-губернатора, президента краевой федерации волейбола Андрея Алексеенко с волейболистами клуба «Динамо, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 1 февраля.

Главной темой обсуждения стали финансовые проблемы мужской и женской команд клуба. На мероприятии также присутствовали министр физической культуры и спорта региона Людмила Чернова, генеральный директор ВК «Динамо» Краснодар Борис Симоненко.

По словам Алексеенко, оба спонсора клуба — компании «Роснефть» и «Черномортранснефть» — от своих обязательств, которые прописаны в соответствующем прямом договоре с «Динамо», не отказываются. Все они будут выполнены в ближайшее время, акцентировал президент федерации волейбола.

Вице-губернатор также добавил, что у администрации Краснодарского края перед клубом нет никаких обязательств. Компания «Роснефть» напрямую перечисляет финансовые средства на расчетный счет клуба в рамках соглашения, действующего до конца 2017 года.

Напомним, на днях спортсмены «Динамо» Краснодар обозначили перед руководством края проблемы финансирования клуба, в частности, долги перед игроками и сотрудниками «Динамо» по заработной плате. На сегодня они составляют 275 млн рублей. Таким образом, обещанный «Черномортранснефть» транш сможет покрыть лишь четвертую часть долга. Никаких обязательств у администрации Краснодарского края перед клубом нет. Компания «Роснефть» напрямую перечисляет финансовые средства на расчетный счет клуба. Соглашение (с «Роснефтью») действует до конца 2017 года».

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам «Динамо» 28 января волейболисты краснодарского клуба бойкотировали матч чемпионата России с «Енисеем» из Красноярска. Мужчин поддержали и женская команда. На следующий день спортсменки не вышли на игру игру с казанским «Динамо».

Читайте ранее в этом сюжете: Крайняя мера: Волейболистки «Динамо» Краснодар бойкотировали матч в Казани

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Волейбол
Главное сегодня
NB!
01.02.17
«Мир не должен медлить с приказом прекратить огонь по Донбассу»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
01.02.17
Валерий РокотовКто снял «лучший фильм нашей жизни»
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.02.17
Максим ИсаевWiB: На пути сотрудничества США и России находится два препятствия
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Александр БеловПочему Россия может и не пойти на сделку с Трампом – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.02.17
«У рубля не осталось драйверов для укрепления»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
«Нефть сдерживает падение»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
01.02.17
Обама не торопится возвращаться с отдыха на Виргинских островах – TMZ
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
01.02.17
В распоряжении WikiLeaks — более тысячи документов по Марин Ле Пен
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.02.17
Китай готовится к возможному военному конфликту с США — SCMP
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Анатолий Сердюков может стать заместителем главы «Ростеха»
МоскваРоссия Отставки и назначения Экономика
NB!
01.02.17
Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост верховного судьи США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
01.02.17
Доллар падает и падает
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
Генсек ООН «раскритиковал» Трампа
Нью-ЙоркСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
01.02.17
Политкорректный Байден призывал к эскалации на юго-востоке Украины?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Independent: «Россия активизируется в Арктике»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Президент Грузии: Новый договор с «Газпромом» хуже старого
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
31.01.17
Эквадор: «Голосуем за того, кто похож на Киркорова»!
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
ещё главное