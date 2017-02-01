Зозуля стал игроком ФК «Райо Вальекано» Спорт После двадцати трех туров во втором дивизионе чемпионата Испании «Райо Вальекано» пока занимает семнадцатое место в турнирной таблице

Мадрид, , 08:42 — REGNUM Украинский нападающий Роман Зозуля, ранее выступавший за «Бетис», перешел на правах аренды в «Райо Вальекано», сообщает официальный Twitter клуба. «Роман Зозуля стал игроком «Райо Вальекано» до конца сезона», — говорится в сообщении. После двадцати трех туров во втором дивизионе чемпионата Испании «Райо Вальекано» пока занимает семнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.

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