«Вашингтон» уступил «Айлендерс» в матче НХЛ

Нью-Йорк, США, , 08:23 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке переиграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча, прошедшая 31 января в Бруклине, завершилась со счетом 3:2.

Голевыми действиями в составе гостей отметились Евгений Кузнецов и Александр Овечки, у «хозяев льда» шайбы забросили Алан Куин, Райан Строум и Джони Бойчак.

После пятидесяти матчей в чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» пока занимает первое место на «Востоке», имея в активе 72 очка. Клуб «Нью-Йорк Айлендерс», набравший 53 балла после 48 игр, находится на 11-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

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