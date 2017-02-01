«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью
«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Челси» (Лондон) — 1:1 (0:1)
Ливерпуль, Великобритания, 1 февраля 2017, 07:52 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче двадцать третьего тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 31 января на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев поля мяч забил Джорджиньо Вейналдум, а у гостей голевыми действиями отметился Давид Луис.
После двадцати трех матчей в чемпионате Англии «Челси» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. «Ливерпуль», набравший 46 баллов, находится на 4-й позиции.
Чемпионат Англии. 2016−17. Тур 23
«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Челси» (Лондон) — 1:1 (0:1).
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