«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью

Ливерпуль, Великобритания, , 07:52 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче двадцать третьего тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 31 января на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля мяч забил Джорджиньо Вейналдум, а у гостей голевыми действиями отметился Давид Луис.

После двадцати трех матчей в чемпионате Англии «Челси» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. «Ливерпуль», набравший 46 баллов, находится на 4-й позиции.

Чемпионат Англии. 2016−17. Тур 23

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Челси» (Лондон) — 1:1 (0:1).

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