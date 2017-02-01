Биатлонист Фуркад удалил «поздравительный» комментарий под фото Логинова

Париж, , 07:19 — REGNUM Французский биатлонист Мартен Фуркад, оставивший вместо поздравления с днём рождения своего российского коллеги Александра Логинова язвительный комментарий в Instagram, спустя некоторое время удалил запись.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, француз написал под поздравительным постом в Instagram, который разместил в день 25-летия Логинова Союз биатлонистов России (СБР), следующий комментарий: «Да, и он был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина. Не забудьте об одном из его главных трофеев».

Француз удалил свою запись после того, как в его адрес нелестно высказались поклонники Логинова. Напомним, российского биатлониста отстранили от соревнования в ноябре 2014 года после допинг-теста на эритропоэтин с положительным результатом. Этот запрещённый препарат повышает выносливость.

Логинов не мог участвовать в соревнованиях в течение двух лет, и вернулся к состязанием 25 ноября минувшего года. 25 января 2017 года он выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Польше, а в спринте через два дня занял втрое место, уступив первое место болгарскому биатлонисту Владимиру Илиеву.

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