Биатлонист Фуркад поиздевался над Логиновым в день его рождения

Москва, , 23:59 — REGNUM Известный французский биатлонист Мартен Фуркад не удержался и решил съязвить в отношении российского биатлониста Александра Логинова, который отмечает сегодня, 31 января, свой день рождения.

Сегодня Логинову исполнилось 25 лет. Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram поздравления Логинову.

«Поздравляем с 25-летием Александра Логинова… Он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы», — сказано в поздравительном сообщении СБР.

Фуркад, который активно вовлечен в кампанию по дискредитации российского спорта, не смог сдержаться и оставил под публикацией язвительный комментарий.

«Да, и он был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина. Не забудьте об одном из его главных трофеев», — написал французский биатлонист.

Логинов действительно был отстранён от соревнования в ноябре 2014 года после того, как его допинг-тест дал положительный результат. В пробах биатлониста был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин, который используется для повышения выносливости. Его дисквалифицировали на два года. К соревнованиям он вернулся 25 ноября 2016 года.

Стоит отметить, что свой язвительный комментарий Фрукад вскоре удалил.