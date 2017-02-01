Российские спортсмены не возвращают в МОК аннулированные комитетом медали

Никто из российских олимпийцев не вернул Международному олимпийскому комитету медали, аннулированные после перепроверки допинг-проб

Москва, , 20:56 — REGNUM Никто из российских олимпийцев, лишенных медалей по итогам перепроверки допинг-проб, не отдал награды Международному олимпийскому комитету, сообщает правовое управление Олимпийского комитета России.

Российские спортсмены не спешат последовать примеру ямайского спринтера Усейна Болта, лишенного золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4 по 100 метров из-за допинга, обнаруженного у его коллеги по команде Несты Картера.

Напомним, 25 января МОК объявил о лишении российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой двух серебряных медалей Олимпиады-2008 в Пекине по результатам перепроверки ее допинг-пробы.

Это уже вторая волна перепроверок допинг-проб, которые МОК провел после Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. В итоге из перепроверенных 1243 проб 98 оказались положительными. На текущий момент сборная России лишена 13 олимпийских медалей Игр 2008 года и пяти — Олимпиады-2012.

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