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Траоре близок к переходу из ЦСКА в «Спортинг Хихон»

Спорт
В текущем сезоне 26-летний ивуариец отличился шестью забитыми голами
Гол
Иллюстрация: Chaspik.spb.ru
Гол

Москва, 31 января 2017, 15:19 — REGNUM  Ивуарийский футболист Ласина Траоре, выступающий на правах аренды в качестве защитника московского ЦСКА, может перейти в испанский клуб «Спортинг Хихон». Об этом заявил агент игрока Дмитрий Селюк, сообщает 31 января «Р-Спорт».

«Думаю, это произойдет, — сказал Селюк о возможной аренде Траоре хихонским «Спортингом». — Но уже столько раз все было готово, а в последний момент срывалось, что пока не могу утверждать однозначно. До конца дня есть время. Все узнаете завтра».

В текущем сезоне 26-летний ивуариец отличился шестью забитыми голами. При этом Траоре принял участие в 21 матче в составе ЦСКА.

Читайте ранее в этом сюжете: Агент о «переходе» Траоре в «Бешикташ»: «Есть другой клуб»

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