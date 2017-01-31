Гроссмейстеры Крамник и Карякин потеряли по одной позиции в рейтинге FIDE

Афины , , 15:14 — REGNUM Рейтинг российского гроссмейстера Владимира Крамника (2811 баллов) в Международной шахматной федерации (FIDE) ухудшился по итогам января: его фамилия переместилась с третьего на четвёртое место. Рейтинг опубликован на официальном сайте FIDE.

Теперь третье место в списке занимает американский гроссмейстер Уэсли Со (2822 баллов). Смещён на одну позицию вниз другой российский гроссмейстер Сергей Карякин: по итогам января он оказался на девятом месте.

На первом месте находится чемпион мира по шахматам — норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (2838 баллов). Второе место занимает американец Фабиано Каруана (2827 баллов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января Карякин дал оценку результату, который он показал в ходе шахматного турнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Читайте ранее в этом сюжете: Шахматист Карякин дал оценку своему выступлению в Вейк-ан-Зее