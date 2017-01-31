На Всемирные военные игры-2017 приедут представители из 20 стран мира

Москва, , 15:09 — REGNUM На III Всемирные военные игры уже аккредитованы более 250 иностранных СМИ. Заявки поступили из Болгарии, Китая, Белоруссии, Ливана, Ганы, Швейцарии, США, Кубы, Великобритании и Аргентины.

Во Всемирных военных играх ожидается участие около 1000 представителей военного спорта из более чем 20 стран мира. В программу включены соревнования по семи видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.

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Как сообщало ИА REGNUM, III зимние Всемирные военные игры — 2017 пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Это международное мультиспортивное мероприятие для спортсменов-военнослужащих, которое проходит один раз в четыре года. Россия принимает соревнования впервые.

Напомним, решение о проведении Всемирных военных игр как аналога Олимпийских игр один раз в четыре года было принято Международным советом военного спорта в 1995 году. Тогда в Италии состоялись первые игры. CISM проводит летние, зимние и кадетские игры. Первые соревнования состоялись в 2010 году в городе Аоста (Италия), а кадетские — в том же году в Анкаре (Турция). Особенностью Всемирных военных игр является то, что в них могут принимать участие только спортсмены из числа кадровых военнослужащих в возрасте от 17 лет.