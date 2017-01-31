Федерация бобслея РФ дисквалифицировала чемпиона Олимпиады-2014 в Сочи

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Труненков выиграл золото в четверке с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло

Москва, , 11:58 — REGNUM Российская Федерация бобслея дисквалифицировала на четыре года чемпиона Олимпиады-2014 в Сочи Дмитрия Труненкова за допинг, говорится в сообщении пресс-службы Российского антидопингового агентства.

Отсчет дисквалификации начался с 19 апреля 2016 года. Федерация бобслея выполнила решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

Согласно данным РУСАДА, в пробе спортсмена были найдены запрещенная субстанция, или ее метаболиты, или маркеры.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи в 2014 году Труненков выиграл золото в четверке с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло. Свою профессиональную карьеру он завершил 29 августа 2016 года.