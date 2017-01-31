«Интер» может сдать Биабиани в аренду «Челси» до конца сезона
Французский футболист играет в «Интере» на правах свободного агента
Милан, Италия, 31 января 2017, 11:41 — REGNUM Французский футболист, нападающий ФК «Интернационале» (Милан, Италия) Жонатан Биабиани может перейти в ФК «Челси» (Лондон) до конца сезона, передаёт Sky Sport Italia.
Биабиани, участвовавший в трёх матчах европейской лиги в этом сезоне, не забил ни одного мяча. В «Интере» играет с 2015 года на правах свободного агента.
В 2010 году Биабиани стал обладателем Суперкубка Италии. В 2014 году СМИ сообщали, что у спортсмена есть проблемы со здоровьем.
Читайте ранее в этом сюжете: Шишкин перешел на правах аренды в «Краснодар»
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
NB!
31.01.17
Между Калининградом и Кёнигсбергом
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
NB!
31.01.17
«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
NB!
31.01.17
В сделке с Россией Трамп проиграет — Foreign Policy
NB!
31.01.17
«Ельцин-центр»: храм демократии или неоязыческое капище?
NB!
31.01.17
«Круассан? Коса? Сосиска?» — в Сети ищут, на что похож лого «Евровидения»
NB!
31.01.17
«Япония рассматривает украинский кризис как инструмент для конфликта с РФ»
NB!
31.01.17
Foreign Policy предлагает варианты «избавления» от Трампа до 2020 года
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 31 января
NB!
31.01.17
Il Giornale: Трамп использует химиотерапию вместо аспирина
NB!
31.01.17
Из Польши в Латвию и Литву перебросят американские танки — WSJ
NB!
31.01.17
Обаме стоит заняться повышением навыка игры в гольф – National Interest
NB!
31.01.17
Шотландия поставила Терезе Мэй ультиматум по Brexit
NB!
31.01.17
«Нефть напугалась»
NB!
31.01.17
«Рубль может просесть»
NB!
31.01.17
Москва. Мастерство. Предельная точность
NB!
31.01.17
«Рай» для избранных Кончаловским
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
NB!
31.01.17
Немецкий Deutsche Bank выплатит США штраф за выведение из РФ $10 млрд
NB!
31.01.17
Украина скрепляет кровью себя и власть в Германии?