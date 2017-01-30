500 дней до мундиаля

В нескольких городах России запустили часы обратного отсчета до Чемпионата мира по футболу — 2018

Москва, , 22:42 — REGNUM В Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи прошли церемонии и праздники, посвященные запуску часов обратного отсчета до открытия Чемпионата мира по футболу — 2018.

В Калининграде в открытии часов обратного отсчета BUD AF принял участие врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, а также олимпийская чемпионка Наталья Ищенко. К слову, последняя является послом нашей страны на ЧМ-2018.

«Уверена, что часы обратного отсчета будут притягивать не только калининградцев, но и гостей города», — отметила Наталья Ищенко.

В Екатеринбурге, в силу морозной погоды, часы удалось запустить только со второго раза. Часы обратного отсчета на Урале — одновременно еще и беспроводной роутер для свободного доступа в интернет с массой полезных функций. Например, для любителей прогнозов. «Можно послать себе аудиопослание на результат каких-нибудь матчей. Если ты угадаешь, получишь приз от бренда, и также можно скачать себе обратный отсчет на свой телефон и следить за тем, сколько осталось до ЧМ», — отметила менеджер по подготовке к Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018 в России Ольга Гавриленко.

В Нижнем Новгороде на церемонии запуска часов обратного отсчета местным любителям футбола предложили пойти квест «По пути болельщика», а также спортивные конкурсы — например, скоростную «обводку» по скользкой мостовой и «чеканку» мяча в зимних ботинках.

В Сочи «500 дней до Чемпионата мира по футболу 2018 в России» отметили на горнолыжном курорте Роза-Хутор. Для гостей организовали футбольную викторину, десятки развлекательных конкурсов и грандиозное шоу льда и огня, во время которого профессиональные ледорубы вырезали из трех глыб цифру 500.

Здесь тоже сегодня запустили часы обратного отсчета до чемпионата. И заверили болельщиков, что следующая круглая дата будет отмечаться у главной местной спортивной арены — стадиона «Фишт». По заверениям местных властей, он уже готов на 98 процентов.