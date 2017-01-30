Паралимпийский комитет России сделал заявление в связи с решением МПК

Отказ Исполкома МПК разрешить российским паралимпийцам участвовать в отборочных турнирах не заставит ПКР отказаться от подготовки к зимним Паралимпийским Играм в Корее

Москва, , 21:36 — REGNUM Паралимпийский комитет России выступил с заявлением после отказа Международного Паралимпийского комитета разрешить российским спортсменам выступать в международных квалификационных соревнованиях к зимним паралимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане, сообщает официальный сайт ПКР.

В заявлении указано, что ПКР будет отстаивать законные права российских паралимпийцев в соответствии с российским и международным законодательством и не откажется от продолжения подготовки российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским Играм в Корее.

Кроме того, ПКР напомнил, что своим главным делом считает развитие Паралимпийского движения в России, а также привлечение максимального числа людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физкультурой и спортом.

ПКР заявил, что продолжит деятельность по обеспечению чистоты паралимпийского спорта, соблюдению принципов честной спортивной борьбы и формированию в российском спортивном сообществе нетерпимости к применению допинга в спорте.

ПКР считает нужным напомнить, что никакой государственной системы допинга в России не существует.

Читайте ранее в этом сюжете: Паралимпийцам России запретили участие в отборочных турнирах на Игры-2018