Паралимпийцам России запретили участие в отборочных турнирах на Игры-2018

Бонн, Германия, , 21:14 — REGNUM Международный Паралимпийский комитет отказал российским спортсменам в праве на участие в отборочных соревнованиях к Играм-2018 в Пхёнчхане, сообщает официальный сайт МПК.

Отказ подписан президентом МПК Филиппом Крейвеном.

Ранее Паралимпийский комитет России предложил разрешить российским спортсменам участвовать в международных квалификационных турнирах перед зимними играми 2018 года.

Члены исполкома Международного Паралимпийского комитета 29 января в Бонне приняли решение отклонить предложения Паралимпийского комитета России.

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