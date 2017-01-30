Паралимпийцам России запретили участие в отборочных турнирах на Игры-2018
Бонн, Германия, 30 января 2017, 21:14 — REGNUM Международный Паралимпийский комитет отказал российским спортсменам в праве на участие в отборочных соревнованиях к Играм-2018 в Пхёнчхане, сообщает официальный сайт МПК.
Отказ подписан президентом МПК Филиппом Крейвеном.
Ранее Паралимпийский комитет России предложил разрешить российским спортсменам участвовать в международных квалификационных турнирах перед зимними играми 2018 года.
Члены исполкома Международного Паралимпийского комитета 29 января в Бонне приняли решение отклонить предложения Паралимпийского комитета России.
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