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Сборная РФ обыграла шведов в юниорском чемпионате мира по хоккею с мячом

Спорт
Счёт 1:0
37-й Чемпионат мира по хоккею с мячом-2017
Иллюстрация: Bandy2017.com
37-й Чемпионат мира по хоккею с мячом-2017

Сыктывкар, 30 января 2017, 12:55 — REGNUM  Сборная России одержала победу над шведами в чемпионате мира по хоккею с мячом U19 со счётом 1:0, передаёт Чемпионат.

Матч среди игроков не старше 19 лет состоялся в городе Сыктывкаре (Республика Коми): было сыграно два тридцатиминутных тайма. Гол забил Артём Гареев в дополнительное время.

По мнению ассистента главного тренера сборной Швеции Сергея Ин-фа-Лина, у его команды было мало времени на подготовку к скоротечному турниру. В частности, тренировки пришлось сократить из-за плохой погоды. Даже сам лёд был плохой, сообщает Комиинформ.

«Наше коллективное мнение, что был субъективный момент, повлиявший на исход игры. Мы считаем, что все-таки было нарушение в штрафной», — отметил он.

Напомним, с 29 января по 5 февраля состоится 37-й Чемпионат мира по хоккею с мячом-2017. Соревнования пройдут в городе Сандвикене (Швеция).

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