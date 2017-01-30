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Болельщики «Салавата» потребовали объяснений от хоккеистов за игру

Спорт
«Поговорить с болельщиками вышли все игроки во главе Игорем Захаркиным»
Александр Дейнека. Хоккеисты (фрагмент). 1960 Александр Дейнека. Хоккеисты (фрагмент). 1960

Уфа, 30 января 2017, 12:35 — REGNUM  Хоккеистам уфимского «Салавата Юлаева», проигравшим седьмой матч подряд в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пришлось пообщаться с болельщиками прямо в аэропорту города Уфы. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

«Поговорить с болельщиками вышли все игроки во главе Игорем Захаркиным, — говорится в сообщении. — Разговор получился жестким, хоть и немного наигранным».

Во время беседы с фанатами наставник команды пообещал, что «Салават Юлаев» будет сражаться в чемпионате до «последнего».

По его словам, через неделю команду усилят двое игроков, получивших ранее травмы. Но в тоже время Захаркин признал, что нынешнее состояние дел в клубе действительно катастрофическое.

Напомним, после пятидесяти шести игр в чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» занимает пока пятое место на «Востоке», имея в активе 82 очка.

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