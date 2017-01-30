Овечкин прокомментировал игру сборной Столичного дивизиона

«Мы вошли в ритм, почувствовали игру и добились победы на Матче звезд»

Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Сборная Столичного дивизиона, переигравшая команду Тихоокеанского дивизиона в рамках финальной игры Матча всех звезд НХЛ, не сразу вошла в игровой ритм. Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», сообщил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, выступавший в составе сборной Столичного дивизиона.

«Первые 2 смены получились очень тяжелыми, — говорит спортсмен. — Мы бегали от одних ворот к другим на постоянной основе. Я тяжело дышал после этого. Но потом мы вошли в ритм, почувствовали игру и добились победы на Матче звезд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января сборная Столичного дивизиона переиграла команду Тихоокеанского дивизиона в рамках финальной игры Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:3.

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