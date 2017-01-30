Шахматист Карякин дал оценку своему выступлению в Вейк-ан-Зее

Амстердам, , 12:04 — REGNUM Российский гроссмейстер Сергей Карякин расстроен тем результатом, который он показал в ходе шахматного турнира в голландском Вейк-ан-Зее. Об этом Карякин написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Очень расстроен своей игрой в Вейк-ан-Зее, даже сегодня у меня был шанс. Всё ещё чувствую себя очень уставшим после матча в Нью-Йорке», — отметил он и добавил, что, по крайней мере, рад появлению у него большой передышки.

В заключительном тринадцатом туре турнира в Вейк-ан-Зее Сергей Карякин встретился с норвежцем Магнусом Карлсеном. В ноябре 2016 года Карлсен одержал победу над Карякиным в матче за мировую шахматную корону. Итогом турнира в Вейк-ан-Зее для Карякина, набравшего семь очков, стал шестой результат.

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