В Польше сборная Украины по биатлону не стала слушать гимн России

Организаторы ЧМ-2017 в польском городе Душники-Здруй прервали исполнение гимна после того, как с пьедестала ушли сборные Украины — они не стали слушать гимн, а затем и России

Душники-Здруй, Польша, , 11:51 — REGNUM В Польше на чемпионате Европы по биатлону скандалом окончилась церемония награждения победителей: сборная Украины покинула пьедестал, не дослушав гимн победителя — гимн России.

Видео опубликовано на портале Youtube. Организаторы ЧМ-2017 в польском городе Душники-Здруй прервали исполнение гимна после того, как с пьедестала ушли сборные Украины — они не стали слушать гимн, а затем и России.

Первой в смешанной эстафете стала сборная России, вторыми пришли норвежские спортсмены, сборная Украины завоевала третье место. Российская сборная в составе Светланы Слепцовой, Ирины Старых, Алексея Волкова и Александра Логинова ушли с пьедестала через несколько секунд после украинцев.

Организаторы могли включить гимн раньше времени — никому из спортсменов еще не успели вручить медали.