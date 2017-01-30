Роналду громко обругал болельщиков на матче чемпионата Испании

Болельщикам не понравился промах Роналду во время игры

Мадрид, , 11:08 — REGNUM Португальский футболист, нападающий ФК «Реал Мадрид» Криштиану Роналду грубо обругал болельщиков в ходе игры 20-го тура чемпионата Испании с ФК «Реал Сосьедад», сообщает Sport.

Реакция Роналду была вызвана свистом со стороны болельщиков, когда он потерял мяч на 23-й минуте игры. Уточняется, что футболист выругался с использованием ненормативной лексики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роналду может перейти в один из клубов Китая. СМИ уточняли, что президент «Реала» Флорентино Перес якобы планирует продать нападающего в один из китайских клубов в сезоне-2018/19.

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