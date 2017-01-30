«Боруссия» не сумела переиграть «Майнц» в чемпионате Германии Спорт «Майнц» (Майнц) — «Боруссия» (Дортунд) — 1:1

Майнц, Германия, , 23:49 — REGNUM Футбольный клуб «Майнц» на своем поле сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» в матче восемнадцатого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая 29 января в Майнце, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голевыми действиями отметился полузащитник Данни Латца, у гостей мяч забил форвард Марко Ройс. После восемнадцати матчей чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Клуб «Майнц», набравший 22 балла, находится на 10-й позиции. Чемпионат Германии. 18-й тур. «Майнц» (Майнц) — «Боруссия» (Дортунд) — 1:1. Читайте также: «Боруссия» и «Аугсбург» сыграли вничью

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.